Игрок сборной Украины Малашенко: "Судя по нашим играм, болельщиков у нас будет все больше и больше"

У второго бомбардира сборной Украины в отборе Олеси Малашенко еще осенью начались большие проблемы со спиной. Она пропустила часть клубного сезона в Турции, чтобы восстановится к Евробаскету. Ездила не на все сборы, но в игре с Венгрией Малашенко наконец-то начала нащупывать свой прежний ритм и начала улыбаться.

"Сложно было немножко после двух месяцев перерыва, – призналась Олеся. – Надо было вернуться в игру в течение недели. И это непросто, но, я думаю, что с каждым днем будет все лучше и лучше. Главное, что команда хорошо сыграла. Победили! Да, когда в предыдущих играх у меня не получалось, я очень переживала. У меня с детства такое – я себя грызу за каждый промах. И очень благодарна и девчонкам, и тренерам, потому они меня безумно поддерживают. С самой первой минуты говорили: "Все будет хорошо! Не волнуйся" Меня прям лелеяли (смеется). Их поддержка нереальна! Для меня сегодня главное было не то, чтобы пошел бросок, я думала: "Так – защита, защита!" Главное было отработать в защите, а в атаке – как уж пойдет. Силы на 1/8-? В любом случае у нас есть силы до конца чемпионата. Мы хотим медали, поэтому сил привезли с собой большой мешок! Тем более сегодня по ходу матча была ротация: тренер хотел сохранить игроков на завтрашний поединок и давал шанс молодым.

Мы не ожидали сегодня такой поддержки, и очень удивились, когда кричат с одной стороны, со второй. Еще наша любимая болельщица в венке. Она переживает так словно чья-то мамочка. Наша большая мамочка Украины! Нам очень приятно. И судя по нашим играм, болельщиков у нас будет все больше и больше".

Вчера был день рождения у Ани Ольховик, которую продолжали поздравлять и сегодня на арене. После матча с Венгрией ей подарили мягкую игрушку, а девушка с трибуны принесла букет белых цветов. Нашла презент для Ани и Олеся: "Я подарила ей кружечку с котенком, так как она у нас "китти" – котик. Поэтому, как только увидела кофейную кружку, сразу решила купить – она и кофе любит, и кошечка нарисована. Как она объяснила, это был один из ее лучших дней рождений вне дома".

Поинтересовались мы у Олеси, что ей нравится в Градце, который можно обойти за считанные часы: "Красиво, старинные дома, мне всегда это нравилось, я люблю историю, ведь моя родная Одесса – тоже исторический город. Градец – маленький. Надеюсь, в Праге, куда мы собираемся, будет поинтереснее (смеется)".

В соперники по 1/8-й Олеся бы хотела получить Словакию: "Но посмотрим, как будет. Женский баскетбол – непредсказуемая игра".