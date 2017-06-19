Капитан сборной Украины покинул итальянский клуб

Вместе с "Авеллино" Кирилл Фесенко пробился в плей-офф Лиги чемпионов ФИБА

По информации сайта Sportando, капитан сборной Украины Кирилл Фесенко покинет итальянский "Авеллино", проведя в нем сезон. О следующем клубе Фесенко пока информации нет.

Вместе с "Авеллино" Кирилл был полуфиналистом чемпионата Италии, а также пробился в плей-офф Лиги чемпионов ФИБА, став лучшим центровым регулярного сезона Серии А.

Фесенко набирал 12,0 очка и делал 7,3 подбора в среднем за игру чемпионата Италии.