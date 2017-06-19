Капитан сборной Украины покинул итальянский клуб
Вместе с "Авеллино" Кирилл Фесенко пробился в плей-офф Лиги чемпионов ФИБА
По информации сайта Sportando, капитан сборной Украины Кирилл Фесенко покинет итальянский "Авеллино", проведя в нем сезон. О следующем клубе Фесенко пока информации нет.
Вместе с "Авеллино" Кирилл был полуфиналистом чемпионата Италии, а также пробился в плей-офф Лиги чемпионов ФИБА, став лучшим центровым регулярного сезона Серии А.
Фесенко набирал 12,0 очка и делал 7,3 подбора в среднем за игру чемпионата Италии.
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