Президент "Летувос Ритас" покинул пост из-за расистского скандала
Евролига объявила об открытии дисциплинарного дела в отношении клуба
Президент "Летувос Ритас" Гедвидас Вайнаускас покинул свой пост на фоне расистского скандала, сообщает пресс-служба клуба.
"В команде не должно быть более двух темнокожих. Когда эта цифра больше, в коллективе происходят не очень хорошие вещи", – сказал на днях Вайнаускас.
Вскоре Евролига официально объявила об открытии дисциплинарного дела в отношении "Летувос Ритас", а мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что Гедвидас не достоин права занимать данный пост и будет отправлен в отставку.
Новым президентом литовского клуба стал Антанас Гуога.
Вы сейчас просматриваете новость "Президент "Летувос Ритас" покинул пост из-за расистского скандала". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии