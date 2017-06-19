Президент "Летувос Ритас" покинул пост из-за расистского скандала

Вчера, 22:40

Евролига объявила об открытии дисциплинарного дела в отношении клуба

Гедвидас Вайнаускас. Фото bc.lrytas.lt
Гедвидас Вайнаускас. Фото bc.lrytas.lt

Президент "Летувос Ритас" Гедвидас Вайнаускас покинул свой пост на фоне расистского скандала, сообщает пресс-служба клуба.

"В команде не должно быть более двух темнокожих. Когда эта цифра больше, в коллективе происходят не очень хорошие вещи", – сказал на днях Вайнаускас.

Вскоре Евролига официально объявила об открытии дисциплинарного дела в отношении "Летувос Ритас", а мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что Гедвидас не достоин права занимать данный пост и будет отправлен в отставку.

Новым президентом литовского клуба стал Антанас Гуога.
баскетбол, расизм, Летувос Ритас

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Championat.ru

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