Сборная Украины сыграет дома товарищеский матч с Латвией

Вчера, 14:56

Наши баскетболисты готовятся к чемпионату Европы

Репетиция перед Евробаскетом. Фото AFP
Репетиция перед Евробаскетом. Фото AFP

В рамках подготовки к Евробаскету-2017 сборная Украины проведет товарищеский матч против Латвии.

Поединок состоится во вторник, 22 августа в Киеве в СК "Меридиан". Начало матча – в 14:30.

Евробаскет-2017 начнется уже 31 августа. Сборная Украины сыграет в группе В с Израилем, Литвой, Грузией, Италией и Германией.

Сборная Латвии, как и Украина, примет участие в Евробаскете-2017, с командами Великобритании, России, Сербии, Турции и Бельгии.

Напомним, что перед Евробаскетом сборная Украины потеряла своего капитана.
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Источник:

SportArena

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