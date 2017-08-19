Сборная Украины сыграет дома товарищеский матч с Латвией

Наши баскетболисты готовятся к чемпионату Европы

В рамках подготовки к Евробаскету-2017 сборная Украины проведет товарищеский матч против Латвии.

Поединок состоится во вторник, 22 августа в Киеве в СК "Меридиан". Начало матча – в 14:30.

Евробаскет-2017 начнется уже 31 августа. Сборная Украины сыграет в группе В с Израилем, Литвой, Грузией, Италией и Германией.

Сборная Латвии, как и Украина, примет участие в Евробаскете-2017, с командами Великобритании, России, Сербии, Турции и Бельгии.

Напомним, что перед Евробаскетом сборная Украины потеряла своего капитана.