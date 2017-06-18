Украина досрочно вышла в 1/8 финала Евробаскета-2017

Вчера, 10:09

Наша команда точно не опустится ниже третьего места

Фото ФБУ
Фото ФБУ

Во втором матче второго игрового дня Евробаскета-2017 сборная Венгрии сумела обыграть сборную Чехии – 74:70 (20:24, 18:14, 12:17, 20:19).

Такой результат сыграл на пользу Украине, которая обеспечила себе место в 1/8 финала турнира.

Подопечные Владимира Холопова после поражения от Испании имеют 3 очка и уже не могут подняться на первое место.

Однако наши девушки точно не опустятся ниже третьего, так как имеют перевес над чешками в личных встречах.

Это означает, что сборная Украины и Венгрии точно сыграют в 1/8 финала, а Испания получила прямой пропуск в 1/4 финала.

Напомним, что украинки сыграют с Венгрией в третьем матче группы А в понедельник, 17-го июня в 13:30. Победитель этой пары займет второе место и попадает на третью команду группы В в "стыковых" поединках за попадание в 1/4 финала.
баскетбол, Евробаскет-2017, женская сборная Украины по баскетболу

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XSport

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