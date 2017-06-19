Украина обыграла Венгрию на Евробаскете-2017

Наша команда гарантировала себе второе место в группе А

Женская сборная Украины в заключительном матче группового этапа Евробаскета-2017 обыграла команду Венгрии – 84:72 (26:18, 21:12, 20:17, 17:25)

Наши баскетболистки обеспечили себе комфортный результат в трех первых периодах, и даже спурт венгерок в заключительной 20-минутке, когда они набрали больше очков, чем за два первых периода, не позволил им спастись.

Самой результативной в составе Украины стала Таисия Удоденко, набравшая 22 очка и сделавшая 9 подборов. У Венгрии 13 очков набрала Дорина Зел.

Обе команды, напомним, обеспечили себе путевки в 1/8 финала турнира, однако победа в этом матче гарантировала команде второе место в группе А и более слабого соперника в следующем раунде.

Следующим соперником нашей сборный станет проигравшая команда в паре Словакия – Италия. Поединок 1/8 финала состоится завтра, 20 июня.