Итальянские биатлонистки сделали совместное фото в бикини

Сегодня, 13:46

Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо и Лиза Виттоцци вместе отдыхают на море

Спортсменки отдыхают. Фото Instagram
Спортсменки отдыхают. Фото Instagram

Знаменитые итальянкие биатлонистки во время межсезонья в этом виде спорта вместе проводят отпуск на море неподалеку от Венеции (Италия). Соответствующее фото в Instagram выложила Федерика Санфилиппо.

На фото, слева – направо: Лиза Виттоцци, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Федерика Санфилиппо.

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Напомним, что в прошлом сезоне мы проводили опрос на звание самой красивой биатлонистки. В нем Доротея вирер заняла третье место, Федерика Санфилиппо – 21-е.

Кубок мира по биатлону сезона 2017/18 стартует в конце ноября этого года.
бикини, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, WAGs

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Сегодня|Спорт

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