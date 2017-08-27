Итальянские биатлонистки сделали совместное фото в бикини

Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо и Лиза Виттоцци вместе отдыхают на море

Знаменитые итальянкие биатлонистки во время межсезонья в этом виде спорта вместе проводят отпуск на море неподалеку от Венеции (Италия). Соответствующее фото в Instagram выложила Федерика Санфилиппо.

На фото, слева – направо: Лиза Виттоцци, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Федерика Санфилиппо.

Напомним, что в прошлом сезоне мы проводили опрос на звание самой красивой биатлонистки. В нем Доротея вирер заняла третье место, Федерика Санфилиппо – 21-е.

Кубок мира по биатлону сезона 2017/18 стартует в конце ноября этого года.