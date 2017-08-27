Надежда Белкина выиграла "серебро" летнего чемпионата мира по биатлону
Украинка финишировала второй в гонке преследования
В последний день чемпионата мира по летнему биатлону украинская команда не осталась без личной награды! Автором серебряной медали в гонке преследования у женщин стала Надежда Белкина.
Стартовав пятой, Белкина уже на первом рубеже усложнила себе задачу в борьбе за медали, заработав два круга штрафа. Но после этого Надя была безукоризненна, постепенно и на дистанции, и на огневых рубежах отыгрывая позиции и секунды. Уже к решающей стрельбе украинка подошла третьей. Бороться со Светланой Слепцовой было сложно – завершающая карьеру именитая спортсменка шла более чем в минуте впереди.
Зато в самый важный момент гонки нервы Белкиной оказались крепче, чем у остальных соперниц, и, чисто отработав четвертый рубеж, Надежда ушла за заслуженной наградой! И даже немного поиграла на нервах Слепцовой, у которой в стойке было два промаха – на середине финишного круга преимущество россиянки составляло всего 7 секунд. Третьей стала Паулина Фиалкова из Словакии.
Гонка преследования
1. Светлана Слепцова (Россия) – 31.26,7 (0+0+3+2)
2. Надежда Белкина (Украина) – +10,9 (2+0+0+0)
3. Паулина Фиалкова (Словакия) – +27,2 (1+2+2+0)
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13. Мария Панфилова (Украина) – +2.48,4 (3+1+2+1)
14. Юлия Журавок (Украина) – +2.50,5 (2+1+2+0)
17. Яна Бондарь (Украина) – +3.27,2 (1+0+3+0)
20. Мария Кручова (Украина) – +5.09,9 (1+0+0+2)
Напомним, что итальянские биатлонистки на отдыхе сделали совместное фото в бикини.
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