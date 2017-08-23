Абсолютного чемпиона мира Теренса Кроуфорда обязали встретиться с российским боксером

Сегодня, 15:51

Американец может отказаться от боя и сменить весовую категорию

Теренс Кроуфорд. Фото AFP
Теренс Кроуфорд. Фото AFP

Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала проведение поединка между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, WBO и IBF в первом полусреднем весе Теренсом Кроуфордом и официальным претендентом на пояс IBF россиянином Сергеем Липинцом.

Команды боксеров должны договориться об организации поединка до 17 сентября. Если к этой дате стороны не придут к соглашению, IBF назначит промоутерские торги, сообщает Boxingnews24.

Ожидается, что Кроуфорд может отказаться от проведения встречи с Липинцом и сменит весовую категорию. В минувшие выходные американец стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, нокаутировав Джулиуса Индонго.

Напомним, что в рамках этого вечера бокса украинец Александр Гвоздик нокаутировал Крейга Бейкера.

Что касается Липинца, то он предыдущую встречу провел в марте этого года, нокаутировав Кларенса Бута.
бокс, IBF, Теренс Кроуфорд

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Источник:

Championat.ru

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