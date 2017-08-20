Александр Гвоздик нокаутировал Крейга Бейкера

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) продолжает победную поступь на профи-ринге. Сегодня Александр добыл уже свою четырнадцатую победу.

В Линкольне Гвоздик победил американца Крейга Бейкера (16-2, 12 КО) и сохранил за собой титул чемпиона Северной Америки по версии NABF.

Бейкер оказался крепким орешком. Он не отсиживался в обороне, а при случае шел вперед, пытаясь достать украинца прямыми. Гвоздик тоже часто использовал джебы, сбивая дыхание сопернику ударами по туловищу.

Когда боксеры прошли половину дистанции, Гвоздик немного взвинтил темп и серией ударов отправил соперника в нокдаун. Бейкер поднялся, но Гвоздик решил не затягивать бой, и обрушил на Крейга сколько ударов, что рефери остановил поединок.

Уверенная победа Гвоздика и теперь украинец может подумывать о поединке за чемпионские пояса. Напомним, мы ранее писали, что Гвоздик может встретится с чемпионом WBA, WBO, IBF Андре Уордом.