Александр Гвоздик нокаутировал Крейга Бейкера

Сегодня, 08:19

Украинец выиграл четырнадцатый бой на профи-ринге

Мощный удар Гвоздика. Фото Top Rank
Мощный удар Гвоздика. Фото Top Rank

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) продолжает победную поступь на профи-ринге. Сегодня Александр добыл уже свою четырнадцатую победу.

В Линкольне Гвоздик победил американца Крейга Бейкера (16-2, 12 КО) и сохранил за собой титул чемпиона Северной Америки по версии NABF.

Бейкер оказался крепким орешком. Он не отсиживался в обороне, а при случае шел вперед, пытаясь достать украинца прямыми. Гвоздик тоже часто использовал джебы, сбивая дыхание сопернику ударами по туловищу.

Когда боксеры прошли половину дистанции, Гвоздик немного взвинтил темп и серией ударов отправил соперника в нокдаун. Бейкер поднялся, но Гвоздик решил не затягивать бой, и обрушил на Крейга сколько ударов, что рефери остановил поединок.

Уверенная победа Гвоздика и теперь украинец может подумывать о поединке за чемпионские пояса. Напомним, мы ранее писали, что Гвоздик может встретится с чемпионом WBA, WBO, IBF Андре Уордом.
бокс, боксер, Александр Гвоздик

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Источник:

boxing-mma.com

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