ФОТОФАКТ. Боксер Василий Ломаченко открыл сезон охоты

Спортсмен подстрелил утку и похвастался трофеем в соцсетях

Чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко открыл сезон охоты.

"Вот и мое открытие охоты в этом году", – подписал снимок в Instagram Василий, на котором он запечатлен с ружьем в одной руке и трофеем в другой.

Фото собрало более 38 тысяч лайков, хотя не обошлось без осуждающих комментариев.

Отметим, что Ломаченко является не только заядлым охотником, но и рыбаком. Нередко он хвастается своим немалым уловом на страницах в соцсетях.

Свой следующий бой украинец должен провести 9 декабря. Самый вероятный соперник – кубинец Гильермо Ригондо. Если стороны договорятся, бой состоится в Нью-Йорке.

Альтернативный вариант для команды Ломаченко – реванш с Салидо в Лос-Анджелесе.

Интересно, что бой Ломаченко с Ригондо очень хочет посмотреть чемпион UFC Конор Макгрегор.

Недавно, кстати, появилось видео, как Василий Ломаченко лихачит на ночной трассе.

Ранее Ломаченко обвинили в неуважении к сопернику, а легендарный тренер обозвал украинца клоуном.