Бой Мейвезер – Макгрегор побил рекорд платных трансляций

Поединок боксера и звезды UFC собрал более 80 миллионов долларов на частных платных трансляциях

Поединок с ирландским бойцом MMA Конором Макгрегором побил рекорд по сбору от частных платных трансляций (pay-per-view), сумма составила более 80 миллионов долларов, заявил американский боксер Флойд Мейвезер.

"Мы сделали больше 80 миллионов долларов на частных платных трансляциях. Побили рекорд", – сказал Мейвзер после боя. Предыдущий рекорд составлял 72 миллиона долларов за бой Мейвезера с филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2015 году.

Мейвезер в субботу в Лас-Вегасе техническим нокаутом в десятом раунде победил чемпиона UFC Макгрегора в бою по правилам бокса в первом среднем весе.

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Официальный гонорар Мейвезера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, сувенирной продукции и спонсорских выплат) за бой составил 100 миллионов долларов, Макгрегора – 30 миллионов.

Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей. На момент остановки боя на записках всех трех судей с большим отрывом лидировал Флойд Мейвезер.

Мейвезер после боя объявил подтвердил, что окончательно завершает карьеру. Макгрегор заявил, что продолжит выступать в UFC, а после боя появился на пресс-конференции с бутылкой виски.