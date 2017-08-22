Букмекеры обеспокоены увеличением количества ставок на Конора Макгрегора

Менее недели остается до поединка между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Флойд по-прежнему считается явным фаворитом в предстоящем поединке, но букмекеры сообщают о достаточно неожиданной тенденции ставок в последние дни и недели.

Сообщается, что в последние недели примерно 95 процентов всех ставок и 85 процентов денежной массы ставят на победу Макгрегора. К примеру, 21 августа в одной из контор было зафиксировано более 6 000 ставок на Макгрегора, при том, что на Мейвезера было сделано всего 277 ставок.

Однако, по мнению многих специалистов, люди, желающие поставить на Флойда, просто ждут последних дней приема ставок. В связи с тем, что коэффициент ставок на Макгрегора и Мейвезера стал выравниваться в последнее время, желающие поставить на Флойда ждут, когда коэффициент достигнет максимальной отметки. Поэтому букмекеры также ожидают лавинообразное увеличение ставок на Мейвезера в последние часы перед поединком.

Если неделю назад котировки на победу Мейвезера были 1,27, а на победу Макгрегора – 3,75, то сегодня коэффициент на победу Мейвезера – 1,29, на победу Макгрегора – 3,50.

Интересно, что Владимир Кличко заявил, что Макгрегор по стилю напоминает ему брата Виталия, а Леннокс Льюис и вовсе назвал этот бой фарсом.