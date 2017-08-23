"Челси" хочет купить главного бомбардира "Лестера"

Сегодня, 10:35

Чемпион Англии ищет усиление в линию нападения

Джейми Варди. Фото AFP
Джейми Варди. Фото AFP

"Челси" в ближайшее время хочет приобрести нападающего "Лестера" Джейми Варди.

Руководство клуба настаивает на покупке игрока, который может обойтись лондонцам в 15 миллионов евро. Отметим, что ранее в сферу интересов "Челси" попал одноклубник Варди Даниел Дринкуотер.

На старте нового сезона АПЛ 30-летний форвард провел за "Лестер" два матча и забил два мяча.

Отметим, что летом лондонцы приобрели у "Реала" Альваро Морату, а главный бомбардир команды прошлого сезона Диего Коста отказася играть за команду и даже не прибыл на сборы. Сейчас натурализованный испанец тренируется индивидуально в Бразилии. Коста готов остаться без зарплаты за год, лишь бы покинуть клуб. Лондонцы частично удовлетворили его желание и оштрафовали на половину месячной зарплаты.

Напомним, в стартовом туре Премьер-лиги "Челси" сенсационно уступил "Бернли", а затем реабилитировался в лондонском дерби.
футбол, чемпионат Англии, Челси Лондон, Лестер, Джейми Варди

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Sportbox

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