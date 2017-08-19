Чемпион WBO: "Тайсон Фьюри объявит о возвращении на ринг в октябре"

Вчера, 17:36

Сейчас британец ждет, пока восстановят его боксерскую лицензию

Тайсон Фьюри. Фото AFP
Тайсон Фьюри. Фото AFP

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) дождется октября, когда его боксерская лицензия будет восстановлена, и после этого официально объявит о возобновлении боксерской карьеры. В таком развитии событий нисколько не сомневается действующий обладатель титула WBO в средней категории, соотечественник и близкий друг Фьюри Билли Джо Сондерс.

"Давайте-ка я вам кое-что скажу о Тайсоне. Он вернется, – заявил Сондерс. – Он вернется со 100-процентной вероятностью и будет снова выступать на элитном уровне. Сейчас над ним все еще нависает темная туча из-за боксерской лицензии, и эта проблема не разрешится до октября. Но как только это случится, он 100-процентно объявит о возвращении. Думаю, один-два боя, и он сможет выйти против Уайлдера или Джошуа".

Фьюри не выступает с ноября 2015 года, когда сенсационно победил по очкам в Германии Владимира Кличко. Его боксерская лицензия была приостановлена в октябре 2016 года, после того как боксер отказался от чемпионских титулов WBA/WBO/IBO и признался в употреблении кокаина.

Несмотря на все это, в июле 2017 года Фьюри заявил, что намерен вернуться на ринг и даже начал подготовку к потенциальному бою. Однако через какое-то время снова повесил перчатки на гвоздь.

Добавим, что самому Сондерсу 16 сентября предстоит провести защиту против американца Уилли Монро-младшего.
бокс, Тайсон Фьюри, Билли Джо Сондерс

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Источник:

vringe.com

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