Чемпионат Европы в Харькове: придержанные билеты, кинологи и обещанные медали

Уже четвертый день Харьков живет боксом – город, как и вся страна, впервые принимает боксерский чемпионат Европы среди мужчин. Счет украинских сборников в эти дни – 3:1.

Перед стартом чемпионата глава Европейской конфедерации бокса Франко Фальчинелли рассыпался в комплиментах главному объекту Евро – дворцу спорта "Локомотив", мол, он идеально подходит для соревнований такого уровня. И правда, смотреть бокс удобно, даже нижний ряд трибун – над уровнем канвас ринга.

Во время торжественного открытия на трибунах виднелись свободные места, несмотря на удобное время начала и демократичные цены на билеты – от 30 до 100 грн. Впрочем, пока на ЧЕ идут предварительные раунды, аншлаг редко когда бывает. Своеобразной афишей соревнований выступали иностранные делегации, которые, судя по отзывам пользователей соцсетей, разбрелись по всему городу. К примеру, в отдаленных от центра жилмассивах харьковчане встречали ирландцев, а в районе аэропорта – бельгийцев. "Ваш город хорошо организовал этот чемпионат по боксу. Впечатляет большое количество полиции и отзывчивые люди", – поделился впечатлениями бельгийский болельщик Хассан.

Высокий уровень организации отмечает экс-чемпион Европы по версии WBO Сергей Федченко, который старается смотреть вживую все бои. А от самого действа харьковский боксер ждет большего на этой неделе: "Мы ведь смотрим бои лучших представителей стран. Пока мои ожидания в полной мере не оправдываются. Думаю, уже с четвертьфинала начнется самое интересное".

Стартовали уже четверо боксеров сборной Украины: одно поражение – Оганисяна, три победы – Хижняка, Барабанова и Муслимова. Сколько наших ждать в финалах? Главный тренер, Дмитрий Сосновский, сказал, что медали обязательно будут. В конкретику не вдаваясь. Поскольку на предыдущем ЧЕ-2015 украинцы впервые остались без наград.



Кстати, реализацию билетов на финалы в Харькове придержали. Как пояснил нам исполнительный директор чемпионата Европы Дмитрий Гайструк, лишь сегодня в 14:00 можно будет купить тикеты на главные бои турнира: "Мы с добрыми намерениями – хотели, чтобы люди покупали билеты на все дни соревнований, а не только на финал. Ребята каждый день демонстрируют высокий уровень, и хотелось бы, чтобы они это делали на глазах как можно большего числа зрителей".

Безопасности этого чемпионата уделили много внимания - на входе на территорию "Локомотива" установили металлодетекторы, через которые должны проходить все болельщики и делегации, территорию патрулируют кинологи с собаками, а нацгвардейцы охраняют уязвимые места по периметру Дворца спорта. По данным областной полиции, охранять покой чемпионата ежедневно отправляют более 200 работников полиции и 200 нацгвардейцев, не считая патрульных полицейских, которые круглосуточно ведут патрулирование в местах проживания официальных делегаций. К счастью, серьезного вмешательства правоохранителей в первые дни турнира не потребовалось.