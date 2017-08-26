Девушка Конора Макгрегора – красавица Ди Девлин
Пара вместе уже почти девять лет, а в этом году Ди подарила чемпиону UFC сына
В ночь с 26 на 27 августа в США пройдет "бой века" Мейвезер – Макгрегор. Это самый дорогой поединок в истории бокса. Сойдутся непобежденный американец Флойд Мейвезер и легендарный ирландский чемпион UFC Конор Макгрегор. Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье (ориентировочно в 06:00 27 августа) по правилам бокса (12 раундов в первом среднем весе, до 69,85 кг).
Накануне поединка расскажем о девушке, которая вдохновляет Конора Макгрегора – Ди Девлин. В этом году она подарила бойцу сына. Ди, как и Конор, родилась в Дублине. Пара вместе уже почти девять лет.
Будучи безработным, Конор все свое время проводил в залах. Однако Ди не корила его за это, а наоборот, подбадривала. Денег постоянно не хватало, но Девлин старалась, чтобы Конор правильно питался и соблюдал режим дня. Она отдавала всю себя. И всегда говорила: "Конор, я знаю, ты все сможешь!". И он смог: стал чемпионом мира, а сейчас проводит бой, за который получит около 100 миллионов долларов!
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