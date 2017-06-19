Директор Атлетической комиссии: остановка боя Уорд – Ковалев была корректной

Сегодня, 12:13

Поединок завершился победой американца техническим нокаутом

Уорд выиграл два боя у Ковалева. Фото AFP
Уорд выиграл два боя у Ковалева. Фото AFP

Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт прокомментировал исход второго поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.

- Рефери Тони Уикс качественно сделал свою работу. Я пересмотрел бой сегодня утром. Для этого телеканал HBO предоставил дополнительные видеоматериалы. Реальные вопросы вызывает только один удар Андре Уорда, но даже в этом случае сложно делать однозначные выводы, так как положение руки Ковалева возле корпуса не позволяет точно определить, куда пришелся этот удар.

Тони Уикс официально заявил, что удары по корпусу Уорда были пограничными. Того же мнения придерживаюсь и я.

Стоит также отметить, что Ковалев уже сидел на канатах, когда Уорд наносил финальную серию ударов по корпусу. Он был на грани разгрома. Были ли один или два удара чемпиона в этих сериях спорными? Возможно, но рефери занимал оптимальную позицию для того, чтобы рассмотреть эти моменты. Кроме того, с точки зрения правил маневры Ковалева головой также были спорными. Так что остановка боя была вполне корректной, – заявил Беннетт.

Напомним, бой в Лас-Вегасе завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. 
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Источник:

Советский спорт

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