Флойд Мейвезер побил рекорд Рокки Марчиано

Сегодня, 08:45

Американский боксер после победы над Макгрегором стал лучшим в истории бокса по количеству побед подряд

Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP

Американский боксер Флойд Мейвезер после победы над Конором Макгрегором побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Это лучший результат в истории бокса.

Мейвезер в субботу в Лас-Вегасе в бою по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде – рефери остановил избиение бойца UFC.

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На счету 40-летнего американского боксера стало 50 побед в 50 боях на профессиональном ринге. Мейвезер благодаря победе над Макгрегором побил рекорд американского боксера Рокки Марчиано, который в середине прошлого века одержал 49 побед (43 – нокаутом) в 49 боях.

Интересно, что большинство читателей нашего сайта болели за Конора Макгрегора. В опросе "За кого вы будете болеть" ирландец набрал 56% голосов, американец – 44%.
Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, Мейвезер-Макгрегор

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Источник:

Сегодня|Спорт

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