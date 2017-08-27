Флойд Мейвезер побил рекорд Рокки Марчиано

Американский боксер после победы над Макгрегором стал лучшим в истории бокса по количеству побед подряд

Американский боксер Флойд Мейвезер после победы над Конором Макгрегором побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Это лучший результат в истории бокса.

Мейвезер в субботу в Лас-Вегасе в бою по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде – рефери остановил избиение бойца UFC.

На счету 40-летнего американского боксера стало 50 побед в 50 боях на профессиональном ринге. Мейвезер благодаря победе над Макгрегором побил рекорд американского боксера Рокки Марчиано, который в середине прошлого века одержал 49 побед (43 – нокаутом) в 49 боях.

Интересно, что большинство читателей нашего сайта болели за Конора Макгрегора. В опросе "За кого вы будете болеть" ирландец набрал 56% голосов, американец – 44%.