Геннадий Головкин назвал цирковым представлением бой Мейвезера и Макгрегора

Сегодня, 13:28

Поединок боксера и бойца смешанных единоборств состоится 26 августа

Геннадий Головкин. Фото AFP
Геннадий Головкин. Фото AFP

Чемпион мира по боксу по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин назвал цирковым шоу бой между американским боксером Флойдом Мейвезером и ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

Бой Мейвезера-младшего и Макгрегора по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

"Это бой не для бойцов, это для бизнеса. Я думаю, люди понимают, что такое настоящий боксерский бой и что такое большое шоу, возможно даже забавное, похожее на цирковое представление. Все знают, что Конор не боксер. Если вы хотите смотреть шоу, то пожалуйста, если же хотите увидеть настоящий бой и вы уважаете бокс, то смотрите мой поединок с Канело", – заявил Головкин.

Напомним, что бой Геннадия Головкина с Канело Альваресом состоится 16 сентября.
бокс, боксеры, Геннадий Головкин, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор

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Р-спорт

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