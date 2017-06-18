Холли Холм эффектно нокаутировала соперницу, провоцировавшую ее весь бой

Вчера, 14:21

Американка прервала серию из трех поражений подряд


Бывшая чемпионка мира Холли Холм в рамках турнира UFC Fight Night 111 в Сингапуре победила нокаутом свою соперницу Бет Коррейя.

Коррейя весь поединок провоцировала Холм, за что поплатилась в третьем раунде, когда пропустила мощный удар "бразилиан кик" от американки, а в полусознательном состоянии еще раз получила по голове, но уже левым хуком.

Холм прервала серию из трех поражений подряд.

После победы над Рондой Роузи в ноябре 2015 года Холли уступила Мише Тэйт, Валентине Шевченко и Жермен де Рандами.
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Источники:

Eurosport, Сегодня|Спорт

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