Холли Холм эффектно нокаутировала соперницу, провоцировавшую ее весь бой

Бывшая чемпионка мира Холли Холм в рамках турнира UFC Fight Night 111 в Сингапуре победила нокаутом свою соперницу Бет Коррейя.

Коррейя весь поединок провоцировала Холм, за что поплатилась в третьем раунде, когда пропустила мощный удар "бразилиан кик" от американки, а в полусознательном состоянии еще раз получила по голове, но уже левым хуком.

Холм прервала серию из трех поражений подряд.

После победы над Рондой Роузи в ноябре 2015 года Холли уступила Мише Тэйт, Валентине Шевченко и Жермен де Рандами.