Хьюи Фьюри готовится к чемпионскому бою на скотобойне

Британский супертяж Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО) оригинально готовится к поединку с чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером (23-0, 18 КО).

На подготовку к главному бою своей карьеры Фьюри отправился в горный регион в Северо-Западной Англии.

Боксер посетил местную скотобойню, где поработал над своими ударами, используя вместо груши туши убитых животных.

"Я воспользовался приглашением хозяина скотобойни, потому что туша животного – отличный "мешок" для нанесения ударов. Кроме того, звук во время прикосновения кулака к мясу очень похож на тот, который получается во время боя", – признался Фьюри.

Бой Хьюи Фьюри – Джозеф Паркер состоится 23 сентября в Манчестере.

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