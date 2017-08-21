Хьюи Фьюри готовится к чемпионскому бою на скотобойне

Сегодня, 13:50

Британец 23 сентября встретится с Джозефом Паркером

Фьюи после тренировки. Фото The Mirror
Фьюи после тренировки. Фото The Mirror

Британский супертяж Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО) оригинально готовится к поединку с чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером (23-0, 18 КО).

На подготовку к главному бою своей карьеры Фьюри отправился в горный регион в Северо-Западной Англии.

Боксер посетил местную скотобойню, где поработал над своими ударами, используя вместо груши туши убитых животных.

"Я воспользовался приглашением хозяина скотобойни, потому что туша животного – отличный "мешок" для нанесения ударов. Кроме того, звук во время прикосновения кулака к мясу очень похож на тот, который получается во время боя", – признался Фьюри.

Бой Хьюи Фьюри – Джозеф Паркер состоится 23 сентября в Манчестере.

Напомним, мы вчера писали, как сложилась судьба болгарского боксера Серафима Тодорова, который победил Флойда Мейвезера.
бокс, боксер, WBO, Хьюи Фьюри

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Источник:

SportArena

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