Кличко: "Мейвезер совершит ошибку, если вступит в рубку с Макгрегором"

Украинский боксер считает, что разница в возрасте не станет решающим фактором в предстоящем поединке

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, который будет одним из экспертов на запланированном на 26 августа поединке между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором, поделился своим мнением относительно предстоящей битвы.

По словам Владимира, если Мейвезер решит вступить в рубку с Макгрегором, это будет не лучший вариант для боксера.

"Мейвезер никогда не считался большим панчером, – цитирует Кличко Spox.com. – На мой взгляд, он совершит ошибку, если вступит в рубку с Макгрегором. Он должен драться так, как лучше всего умеет".

Как отметил Кличко, несмотря на свое поведение вне ринга, Мейвезер остается одним ил лучших бойцов в истории бокса.

"Безразлично, что люди думаю о Флойде, он умеет боксировать. Возможно, он слишком самоуверен и ведет себя надменно. Однако, он любит находиться в центре внимания и быть всегда на виду".

Что касается возраста обоих бойцов – Мейвезер на 11 лет старше Макгрегора, то, по мнению Владимира, вряд ли этот фактор станет решающим в предстоящем поединке.

"Возраст – это только цифра. Макгрегор – моложе, но у него меньше опыта, к тому же он выступал в другом виде спорта. Теперь он должен драться по правилам своего оппонента. Что касается Мейвезера, то его достижения невероятны. Он один из самых высокооплачиваемых и успешных спортсменов в мире. Боксер, который вошел в историю".

Интересно, что Кличко ранее заявил, что Макгрегор по стилю напоминает ему брата Виталия, а Леннокс Льюис и вовсе назвал этот бой фарсом.

Бой Мейвезер – Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе. Боксеры будут использовать более жесткие перчатки, чем принято для этого веса.