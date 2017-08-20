Конор Макгрегор хотел бы посмотреть бой Ломаченко – Ригондо

Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор рассказал, кому из современных боксеров он отдает предпочтение.

"Канело Альварес и Головкин? Я небольшой поклонник их обоих. Канело неподвижен, прямо стоит на ногах. Я смотрел его видео, казалось, что под ним нет ног. Я думаю, что Головкин в этот раз приехал в тренировочный лагерь сильно не в форме. Я видел его сильно растренированным в Big Bear, он выглядел сильно измотанным.

Мне нравятся ребята из более легких весов. Василий Ломаченко против Гильермо Ригондо – бой, который я хотел бы увидеть. Молодой боец Флойда, Джервонта Дэвис – хороший сильный парень", – сказал Конор.

Напомним, что ранее Макгрегор отказался брать Ломаченко в спарринг-партнеры. Конор готовится к поединку против Флойда Мейвезера.

А Ломаченко после победы на Мигелем Марриагой, куражится дома, гоняя на авто по ночной трассе.