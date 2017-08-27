Конор Макгрегор после поражения появился на публике с бутылкой виски

Ирландский боксер с улыбкой на лице и бутылкой виски покинул пресс-конференцию после боя в Лас-Вегасе

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор пришел с бутылкой виски на пресс-конференцию после боя с американским боксером Флойдом Мейвезером.

Ирландец в субботу проиграл американцу техническим нокаутом в бою по правилам бокса. На пресс-конференцию после боя Макгрегор вышел с бутылкой виски и отвечал на вопросы журналистов, попивая алкогольный напиток.

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"Это был веселый бой. Надеюсь, все получили удовольствие", – заявил Макгрегор.

Conor McGregor goes out laughing pic.twitter.com/Mdi5Nhc4r3 — Coral Barry (@Coral__Barry) 27 серпня 2017 р.

Гонорар Макгрегора (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составил 30 миллионов долларов, у Мейвезера – 100 миллионов.

Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей. На момент остановки боя на записках всех трех судей с большим отрывом лидировал Флойд Мейвезер.

Мейвезер после боя объявил подтвердил, что окончательно завершает карьеру. Макгрегор заявил, что продолжит выступать в UFC.