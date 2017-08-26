Красотки у ринга: девушки, которые украсят бой Мейвезер – Макгрегор
Стали известны имена девушек, которые будут выносить таблички с номерами раундов
26 августа в Лас-Вегасе пройдет "бой века" – самый дорогой поединок в истории бокса. Сойдутся непобежденный американец Флойд Мейвезер и легендарный ирландский чемпион UFC Конор Макгрегор. Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье (ориентировочно в 06:00 27 августа) по правилам бокса (12 раундов в первом среднем весе, до 69,85 кг).
Стали известны имена девушек, которые будут выносить таблички с номерами раундов. Ring girls боя Мейвезер — Макгрегор стали Кира Кели, Джессика Харбор, Саманта Кумико и Тауни Джордан.
Посмотрите на этих красоток!
КИРА КЕЛИ:
ДЖЕССИКА ХАРБОР:
САМАНТА КУМИКО:
ТАУНИ ДЖОРДАН:
Напомним, что на кону поединка Мейвезер – Макгрегор будет стоять уникальный пояс, для изготовления которого использовали 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов.
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