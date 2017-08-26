Красотки у ринга: девушки, которые украсят бой Мейвезер – Макгрегор

Стали известны имена девушек, которые будут выносить таблички с номерами раундов

26 августа в Лас-Вегасе пройдет "бой века" – самый дорогой поединок в истории бокса. Сойдутся непобежденный американец Флойд Мейвезер и легендарный ирландский чемпион UFC Конор Макгрегор. Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье (ориентировочно в 06:00 27 августа) по правилам бокса (12 раундов в первом среднем весе, до 69,85 кг).

Стали известны имена девушек, которые будут выносить таблички с номерами раундов. Ring girls боя Мейвезер — Макгрегор стали Кира Кели, Джессика Харбор, Саманта Кумико и Тауни Джордан.

Посмотрите на этих красоток!

КИРА КЕЛИ:

Публикация от Kyra Keli (@kyrakeli) Авг 24 2017 в 3:41 PDT

Публикация от Kyra Keli (@kyrakeli) Авг 14 2017 в 1:20 PDT

Публикация от Kyra Keli (@kyrakeli) Июн 21 2017 в 10:19 PDT

Публикация от Kyra Keli (@kyrakeli) Авг 23 2017 в 5:20 PDT

Публикация от Kyra Keli (@kyrakeli) Авг 2 2017 в 11:00 PDT

ДЖЕССИКА ХАРБОР:

Публикация от Jessica Harbour (@jessharbour) Авг 8 2017 в 5:56 PDT

Публикация от Jessica Harbour (@jessharbour) Июл 15 2017 в 8:39 PDT

Публикация от Jessica Harbour (@jessharbour) Июл 6 2017 в 4:04 PDT

Публикация от Jessica Harbour (@jessharbour) Апр 10 2017 в 5:37 PDT

Публикация от Jessica Harbour (@jessharbour) Апр 21 2017 в 4:29 PDT

САМАНТА КУМИКО:

Публикация от Samantha Kumiko (@samanthakumiko) Авг 14 2017 в 10:13 PDT

Публикация от Samantha Kumiko (@samanthakumiko) Авг 4 2017 в 8:08 PDT

Публикация от Samantha Kumiko (@samanthakumiko) Апр 22 2017 в 5:57 PDT

Публикация от Samantha Kumiko (@samanthakumiko) Фев 9 2017 в 8:57 PST

Публикация от Samantha Kumiko (@samanthakumiko) Янв 10 2017 в 8:10 PST

ТАУНИ ДЖОРДАН:

Публикация от TAWNY JORDAN (@tawnyjordan) Авг 25 2017 в 12:17 PDT

Публикация от TAWNY JORDAN (@tawnyjordan) Авг 18 2017 в 9:50 PDT

Публикация от TAWNY JORDAN (@tawnyjordan) Авг 11 2017 в 3:55 PDT

Публикация от TAWNY JORDAN (@tawnyjordan) Авг 3 2017 в 6:17 PDT

Публикация от TAWNY JORDAN (@tawnyjordan) Авг 1 2017 в 1:27 PDT

Напомним, что на кону поединка Мейвезер – Макгрегор будет стоять уникальный пояс, для изготовления которого использовали 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов.