Леннокс Льюис: "Ударит ли Макгрегор ногой? Что ему еще останется делать?"

Вчера, 22:27

Знаменитый британец считает поединок Мейвезер – Макгрегор фарсом, а не серьезным боем

Леннокс Льюис. Фото AFP
Леннокс Льюис. Фото AFP

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льюис заявил, что предстоящий боксерский поединок Флойда Мэйвезера и чемпиона UFC Конора Макгрегора нельзя считать полноценным боем.

"Реклама и раскрутка этого события впечатляют, но лично я не воспринимаю его как серьезный бой. По правде говоря, я и боем этот "бой" не считаю.

Все хотят увидеть, что произойдет, ударит ли Макгрегор ногой? Потому что, когда он поймет, что ничего не в состоянии поделать с Мэйвезером, что ему еще останется делать? Как он это воспримет?

Ни один из 49-ти прошлых соперников Флойда не придумал, как его побить, а сейчас боец UFC, у которого даже не было боксерской карьеры, попытается побить его в боксерском ринге. Не фарс ли это?", – сказал Леннокс.

Бой Мейвезер – Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе. Боксеры будут использовать более жесткие перчатки, чем принято для этого веса.

Напомним, что в случае удара ногой Макгрегор потеряет 90 процентов своего гонорара.

Экс-чемпион в супертяжелом весе украинец Владимир Кличкозавершивший недавно карьерувыступит на поединке в роли эксперта.
бокс, Леннокс Льюис, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор

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Источник:

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