Мейвезер и Макгрегор прибыли в Лас-Вегас
Боксера и бойца смешанных единоборств встречала целая толпа болельщиков
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер и ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор прибыли в Лас-Вегас, где 26 августа состоится один из самых ожидаемых поединков года.
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В игорной столице мира Конора встречали личные фанаты с ирландским флагом, а Флойд расхаживал в компании девушек.
Бой Мейвезер – Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе. Боксеры будут использовать более жесткие перчатки, чем принято для этого веса.
Интересно, что Владимир Кличко ранее заявил, что Макгрегор по стилю напоминает ему брата Виталия, а Леннокс Льюис и вовсе назвал этот бой фарсом.
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