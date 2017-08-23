Мейвезер и Макгрегор прибыли в Лас-Вегас

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер и ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор прибыли в Лас-Вегас, где 26 августа состоится один из самых ожидаемых поединков года.

В игорной столице мира Конора встречали личные фанаты с ирландским флагом, а Флойд расхаживал в компании девушек.

Бой Мейвезер – Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе. Боксеры будут использовать более жесткие перчатки, чем принято для этого веса.

Интересно, что Владимир Кличко ранее заявил, что Макгрегор по стилю напоминает ему брата Виталия, а Леннокс Льюис и вовсе назвал этот бой фарсом.