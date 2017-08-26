Мейвезер – Макгрегор: где смотреть "бой века"

Сегодня, 22:58

Полный список трансляций поединка Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор

Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор. Фото AFP
Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор. Фото AFP

"Бой на миллиард", "Бой тысячелетия", "Самый ожидаемый поединок в боксе" – так называют сегодняшнее противостояние Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор. В ночь с субботы на воскресенье в "игорной столице мира" Лас-Вегасе пройдет бой легендарного и непобежденного боксера Мейвезера и звезды UFC бойца Конора Макгрегора.

Если для 40-летнего Мейвезера этот поединок станет 50-м профессиональной карьере, то для 29-летнего Макгрегора он будет дебютным в боксе. Флойд два года назад завершил карьеру и он на 11 лет старше своего оппонента, однако американец считается лучшим боксером вне зависимости от весовой категории и еще никто не смог его перебоксировать.

Бой Мейвезер – Макгрегор начнется рано утром в воскресенье. Ориентировочно, бой стартует 06:00 по киевскому времени.

Мейвезер – Макгрегор. Список трансляций

2+2 (Украина)
Первый канал (Россия)
Хабар (Казахстан)
Варзиш Спорт (Таджикистан)
Mtel Sport 2 (Болгария)
Sport 1 (Венгрия)
Canal+ (Франция)
DajTo (Словакия)
Nova Sport 1 (Чехия)
Pro TV (Румыния)
RTL (Хорватия)
S Sport (Турция)
Sport TV1 (Португалия)
SportKlub 1 (Хорватия, Черногория, Сербия, Словения)
Cosmot Sport 6 (Греция)
FoxSports 2 (Голландия)

В Украине бой Мейвезер – Макгрегор можно посмотреть бесплатно.

В США бой покажет канал Showtime по системе pay-per-view (плати за просмотр) по цене 90 долларов (100 долларов за HD качество). В Европе канал Sky Sports покажет бой также по системе pay-per-view по цене 25 евро или 20 фунтов. В Польше pay-per-view обеспечит канал Polsat.

Напомним, что на кону поединка Мейвезер – Макгрегор будет стоять уникальный пояс, для изготовления которого использовали 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов.
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