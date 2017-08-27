Мейвезер – Макгрегор: когда начало боя

Сегодня, 00:14

Карта времени начала боя Мейвезер – Макгрегор в зависимости от вашего местоположения

Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор. Фото AFP
Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор. Фото AFP

В воскресенье рано утром по европейскому времени в Лас-Вегасе пройдет одно из самых ожидаемых спортивных событий – поединок легендарного боксера Флойда Мейвезера и звезды UFC Конора Макгрегора – по правилам бокса (12 раундов в первом среднем весе, до 69,85 кг).

Для 40-летнего непобежденного Флойда Мейвезера этот поединок станет 50-м на профессиональном ринге и еще ни разу американец не проигрывал. 29-летний ирландский боец Конор Макгрегор считается одним из лучших в ММА, но на профессиональном боксерском ринге он дебютирует.

Один из главных вопросов у фанатов бокса: когда начало боя Мейвезер — Макгрегор? Поединок пройдет вечером по местному времени в Лас-Вегасе. Учитывая разницу по времени между Лас-Вегасом и разными городами мира, сайт boxing-mma.com составил карту времени начала боя Мейвезер – Макгрегор в зависимости от того, где вы находитесь. Главное событие вечера бокса в Лас-Вегасе стартует в 06:00 утра 27 августа по Киеву.

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Напомним, что на кону поединка Мейвезер – Макгрегор будет стоять уникальный пояс, для изготовления которого использовали 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов.

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Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, Мейвезер-Макгрегор

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Сегодня|Спорт

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