Мейвезер – Макгрегор: онлайн боя 26 августа

Следите за вечером бокса в Лас-Вегасе и "боем столетия" между легендарным боксером и звездой UFC

Сегодня в Лас-Вегасе пройдет "бой столетия" – самый дорогой поединок в истории бокса. Сойдутся непобежденный американец Флойд Мейвезер и легендарный ирландский чемпион UFC Конор Макгрегор. Все разговоры о бое позади, взвешивание прошло, в ночь с субботы на воскресенье (ориентировочно в 06:00 27 августа) по киевскому времени оба бойца войдут в ринг и определят сильнейшего. Бой пройдет по правилам бокса (12 раундов в первом среднем весе, до 69,85 кг).

29-летний Конор Макгрегор считается одним из лучших бойцов ММА. Он провел 24 поединка и в 21-м одержал победу. Но ирландский боец ни разу не выходил на боксерский ринг – это будет его дебют. Кстати, накануне он заявил, что намерен после боя с Мейвезером продолжить карьеру и бойца, и боксера.

Для 40-летнего Флойда Мейвезера поединок станет 50-м на профессиональном ринге и последним. Еще ни разу американец не проигрывал, однако свой последний бой Флойд провел два года назад, победив единогласным решением судей Андре Берто и завершив карьеру. Теперь вернулся ради рекордного гонорара. Флойд считается лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

Официальные гонорары боксеров за этот бой: 100 миллионов долларов для Мейвезера и 30 миллионов для Макгрегора. Это – гарантированные суммы до выплат процентов от платных трансляций, продажи билетов и атрибутики. По мнению экспертов, боксеры в итоге могут разделить около 500 миллионов долларов.

ОНЛАЙН БОЯ МЕЙВЕЗЕР – МАКГРЕГОР:

(обновляйте страницу для получения актуальной информации)

Напомним, что на кону поединка Мейвезер – Макгрегор будет стоять уникальный пояс, для изготовления которого использовали 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов.