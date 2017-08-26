Мейвезер – Макгрегор: за кого вы будете болеть?

26 августа в Лас-Вегасе пройдет одно из самых ожидаемых спортивных событий – поединок непобежденного боксера Флойда Мейвезера и легендарного бойца UFC Конора Макгрегора. Бой пройдет по правилам бокса (12 раундов в первом среднем весе, до 69,85 кг) и начнется рано утром в воскресенье по киевскому времени.

Если для 40-летнего Мейвезера этот поединок станет 50-м профессиональной карьере, то для 29-летнего Макгрегора он будет дебютным в боксе. Флойд два года назад завершил карьеру и он на 11 лет старше своего оппонента, однако американец считается лучшим боксером вне зависимости от весовой категории и еще никто не смог его победить.

За кого будете болеть вы? Мейвезер или Макгрегор?

Напомним, что на кону поединка Мейвезер – Макгрегор будет стоять уникальный пояс, для изготовления которого использовали 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов.