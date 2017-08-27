Мейвезер травмировал руку перед боем с Макгрегором
Американский боксер рассказал, что мало спарринговал из-за "хрупких рук"
Американский боксер Флойд Мейвезер рассказал, почему мало принимал участия в спаррингах накануне поединка со звездой UFC Конором Макгрегором.
"У меня присутствовала травма. Вследствие чего я не мог подойти к бою в идеальной форме. У меня достаточно хрупкие руки, и мне не хотелось повредить их до поединка с Макгрегором. Мне требовалась сила. Когда я наношу сильные и точные удары, пробиваю любого. С серьезной травмой руки я не смог бы так сильно ударить", – сказал Мейвезер после боя.
Американец одолел ирландца техническим нокаутом в десятом раунде. Для Макгрегора это был первый поединок по правилам бокса.
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Мейвезер после победы над Макгрегором побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Ирландец после боя заявил, что продолжит карьеру в смешанных единоборствах, а на пресс-конференции появился с бутылкой виски.
Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей, но зато поединок побил рекорд платных трансляций. На момент остановки боя на записках всех трех судей с большим отрывом лидировал Мейвезер.
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