Победитель боя Лебедев – Флэнаган встретится с регулярным чемпионом WBA

Сегодня, 10:51

С Юниером Дортикосом нужно будет договориться за 120 дней 

Победитель боя Лебедев &ndash; Флэнаган встретится с регулярным чемпионом WBA

Победитель боя между обладателем пояса по версии WBA в тяжелом весе Денисом Лебедевым и Марком Флэнаганом в течение 120 дней должен будет провести поединок с регулярным чемпионом мира по этой же версии Юниером Дортикосом.

Напомним, что бой между россиянином и австралийцем запланирован на 10 июля.

В активе Лебедева – 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету Флэнагана – 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения. Дортикос провел 21 бой (20 нокаутом), не проиграв ни одного из них.
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СЭ

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