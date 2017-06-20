Победитель боя Лебедев – Флэнаган встретится с регулярным чемпионом WBA

С Юниером Дортикосом нужно будет договориться за 120 дней

Победитель боя между обладателем пояса по версии WBA в тяжелом весе Денисом Лебедевым и Марком Флэнаганом в течение 120 дней должен будет провести поединок с регулярным чемпионом мира по этой же версии Юниером Дортикосом.

Напомним, что бой между россиянином и австралийцем запланирован на 10 июля.

В активе Лебедева – 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету Флэнагана – 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения. Дортикос провел 21 бой (20 нокаутом), не проиграв ни одного из них.