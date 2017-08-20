Последний победитель Мейвезера: возвращался ради реванша, работал водителем, живет на пенсию

Серафим Тодоров является одним из лучших боксеров в истории Болгарии. Трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпиады-1996.

В свои 48 лет он ведет тихую затворническую жизнь и даже мало кто из соседей догадывается, что Тодоров – последний боксер, который побеждал Флойда Мейвезера, пишет boxing-mma.

Было это в далеком 1996 году. На Олимпиаде в Атланте Тодоров в полуфинале победил Мейвезера по очкам – 10-9.

"Тогда все считали, что Мейвезер будет олимпийским чемпионом. Но я остановил его. Американцы нормально это восприняли, они любят белых боксеров, которые бьют темнокожих. Сразу после боя мы пошли с Мейвезером на допинг-контроль. И тут к нам подошли промоутеры. Они предлагали мне подписать контракт. Но я отказался. Я был совершенно уверен, что выиграю золотую медаль и вернусь в Болгарию героем", — рассказывал Тодоров болгарским СМИ.

Однако в финале Серафим проиграл таиландскому боксеру Сомлуку Камсингу.

"Я был уверен, в победе над тайцем. Это вообще не боксер", — вспоминает болгарин.

Все же, судьи отдали победу Камсингу. И у Тодорова есть этому объяснение. Его вражда с тогдашним главой судейского комитета Эмилем Жечевым. По мнению Тодорова, именно Жечем поспособствовал тому, что его засудили в финале Атланты-1996.

"С тех пор моя карьера пошла вниз. Я понял, что совершил ошибку. Это был невероятный шанс начать профессиональную карьеру в Америке. А я вернулся в Болгарию, где впал в депрессию, — говорит болгарин. — А после моего отказа, промоутеры сразу переключились на Мейвезера… Я поздравляю его… Нет, не завидую, потому что он достиг всего каторжной работой. Он заслуживает всего, чего добился".

После Олимпийских игр Тодоров хотел перебраться в Турцию. "Меня не ценили дома. 350 левов зарплата и 4000 долларов призовых за титул чемпиона мира. И после стольких трофеев, которые я завоевал для Болгарии", — до сих пор таит обиду Серафим.

Однако болгарская федерация затребовала 300 тысяч долларов за переход. И турки отказались от боксера.

В профессионалы Тодоров таки подался. В 1998 году провел свой дебютный бой в Софии, победив Веселина Димитрова. За пять лет провел шесть боев — 5 выиграл, 1 проиграл. Ушел из-за того, что промоутеры не смогли организовать ему титульные бои.

В 2015 вернулся на ринг после 12-летнего перерыва. Победил по очкам Александара Чукалейски.

Но вернулся не просто так. Тогда канал CNN хотел организовать реванш между Мейвезером и Тодоровым. Но идею так и не сумели воплотить в жизнь.

Сейчас Серафим Тодоров безработный, живет на олимпийскую пенсию.

Ездил на заработки в Португалию, где трудился водителем. В Испании ему предлагали поработать тренером, но Тодорова не устроила зарплата в 550 евро.

Кстати, величайшим боксером всех времен, по мнению Тодорова, является Мохаммед Али. Очень хорошего он мнения о братьях Кличко, называя их уникальными. У Мейвезера отмечает технику, а Пакьяо называет хитрецом.

Напомним, что 26 августа Флойд Мейвезер проведет поединок против бойца ММА Конора Макгрегора.