Появилось видео, как Василий Ломаченко лихачит на ночной трассе

Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко в этом месяце проводил бой в США. Украинец уверенно победил Мигеля Марриагу и защитил свой пояс.

Сегодня Ломаченко выложил в соцсети видео, подписав его: "Молния вернулась домой". На видео видно, как Василий дурачится за рулем машины, которая едет по ночной дороге со скоростью выше 220 км/ч.

"Ты еще нужен этому миру живым", "Опасно по нашим дорогам такую скорость развивать. Тем более ночью по темной!" – предостерегают боксера его подписчики.

Ранее Ломаченко обвинили в неуважении к сопернику, а легендарный тренер обозвал украинца клоуном.