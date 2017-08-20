Появилось видео, как Василий Ломаченко лихачит на ночной трассе

Сегодня, 14:19

Боксер разогнал свою машину до скорости выше 220 км/ч

Василий Ломаченко. Фото AFP
Василий Ломаченко. Фото AFP

Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко в этом месяце проводил бой в США. Украинец уверенно победил Мигеля Марриагу и защитил свой пояс.

Сегодня Ломаченко выложил в соцсети видео, подписав его: "Молния вернулась домой". На видео видно, как Василий дурачится за рулем машины, которая едет по ночной дороге со скоростью выше 220 км/ч.

"Ты еще нужен этому миру живым", "Опасно по нашим дорогам такую скорость развивать. Тем более ночью по темной!" – предостерегают боксера его подписчики.

Ранее Ломаченко обвинили в неуважении к сопернику, а легендарный тренер обозвал украинца клоуном.
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Сегодня|Спорт

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