Промоутер: "Когда я говорю с Кличко, он настроен по-разному: то проводить бой, то завершить карьеру"

Сегодня, 17:03

Украинский боксер еще не принял решение о продолжении карьеры

Владимир Кличко. Фото AFP
Владимир Кличко. Фото AFP

Промоутер компании К2 Том Леффлер рассказал, что Владимир Кличко еще не принял решение касательно реванша с Энтони Джошуа.

"Кличко еще не принял окончательное решение. Если он примет решение завершить карьеру, то его можно понять. Он проделал большой путь в супертяжелом весе, так что будет сложно найти более подходящий момент, чтобы уйти.

Я думаю, что шансы на реванш с Джошуа 50 на 50. Когда я говорю с ним, то он настроен по-разному: то проводить бой, то завершить карьеру.

Мы примем любое его решение", – сказал Леффлер.
бокс, Владимир Кличко

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