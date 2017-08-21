Промоутер Ригондо: "Мы заключим сделку с Ломаченко очень скоро"

Промоутер чемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) Дино Дува сообщил, что переговоры по поводу боя кубинца против обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (9-1, 7 КО) близки к завершению.

"Мы ведем позитивные и серьезные переговоры в надежде, что все получится. Мы близки к сделке. У нас еще нет контракта, но надеюсь, что мы заключим сделку очень скоро. Я говорил с Бобом Арумом. Мы пытаемся уладить все мелочи, чтобы все остались довольны. Надеюсь, что мы проведем историческую битву", – заявил Дува.

Напомним, бой Ломаченко – Ригондо может состояться 9 декабря в Нью-Йорке.

Интересно, что бой Ломаченко с Ригондо очень хочет посмотреть чемпион UFC Конор Макгрегор.

Вчера, кстати, появилось видео, как Василий Ломаченко лихачит на ночной трассе.