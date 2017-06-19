Пулев: "На месте Кличко я бы проводил реванш с Джошуа"

Сегодня, 18:50

Болгарский боксер готов ждать поединка с британцем до февраля или марта

Владимир Кличко пока раздумывает над своим будущим. Фото AFP
Владимир Кличко пока раздумывает над своим будущим. Фото AFP

Первый претендент на пояс IBF в супертяжелом весе Кубрат Пулев (25-1, 13 КО) заявил, что готов ждать титульного боя до февраля и отметил, что украинец Владимир Кличко (64-5, 53 КО) может победить Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) в реванше.

"Готов ждать до февраля или марта, если бой с Джошуа не произойдет до конца этого года. Но, думаю, что в эти дни станет известно решение Кличко. Международная боксерская федерация дала время украинцу, чтобы он определился с этим боем.

Это бокс, и вы никогда не можете сказать, как закончится поединок. Не сбрасывайте Кличко со счетов, потому что он может выиграть. Опыт может сыграть свою роль, не говоря уже и о силе. Он может извлечь уроки из первого боя. Если я был бы на его месте, я проводил бы матч-реванш. Но все зависит от Владимира, его настроя и команды", – сказал Пулев

Напомним, что IBF разрешила Джошуа отложить защиту титула против Пулева, ради реванша с Кличко. Сам британец надеется, что Кличко согласиться на второй бой с ним.
бокс, Владимир Кличко, Кубрат Пулев, Энтони Джошуа

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XSport

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