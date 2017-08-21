Реванш Мэнни Пакьяо – Джефф Хорн состоится в Брисбене

Поединок пройдет на стадионе, который вмещает 52 тысячи зрителей

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо и австралиец Джефф Хорн, владеющий титулом WBO во втором полусреднем весе, проведут матч-реванш в Брисбене (Австралия).

Об этом заявил мэр австралийского города Грэм Куирк, который 21 августа провел переговоры с промоутерами боксеров. Ожидается, что поединок пройдет на стадионе Suncorp Stadium, способном вместить 52 тысячи болельщиков.

"Хорошая новость состоит в том, что в этом году Пакьяо проведет матч-реванш с Хорном в Брисбене", – заявил Куирк.

Напомним, первый бой между Пакьяо и Хорном завершился победой австралийца решением судей. После поединка филиппинец попросил пересмотреть этот вердикт, но независимая комиссия признала справедливость решения.

В контракте первого боя боксеров была опция реванша. Пакьяо хотел провести его в США или Дубае.