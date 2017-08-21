Реванш Мэнни Пакьяо – Джефф Хорн состоится в Брисбене
Поединок пройдет на стадионе, который вмещает 52 тысячи зрителей
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо и австралиец Джефф Хорн, владеющий титулом WBO во втором полусреднем весе, проведут матч-реванш в Брисбене (Австралия).
Об этом заявил мэр австралийского города Грэм Куирк, который 21 августа провел переговоры с промоутерами боксеров. Ожидается, что поединок пройдет на стадионе Suncorp Stadium, способном вместить 52 тысячи болельщиков.
"Хорошая новость состоит в том, что в этом году Пакьяо проведет матч-реванш с Хорном в Брисбене", – заявил Куирк.
Напомним, первый бой между Пакьяо и Хорном завершился победой австралийца решением судей. После поединка филиппинец попросил пересмотреть этот вердикт, но независимая комиссия признала справедливость решения.
В контракте первого боя боксеров была опция реванша. Пакьяо хотел провести его в США или Дубае.
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