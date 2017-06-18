Роберт Хелениус победил российского "мешка", который был тяжелее его на 38 кг

Финский экс-еврочемпион в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Роберт Хелениус (25-1, 16 КО) успешно провел первый в 2017 году бой, вынудив досрочно капитулировать российского боксера Евгения Орлова (17-15-1, 13 КО).

38-летний андердог перевесил вчера противника на 38 кг.

Поединок выдался скучный – медлительный россиянин ничего не мог поделать с фаворитом, налегающим на обработку туловища. При этом барнаулец использовал множество фолов: бил после команды "стоп", локтями, по затылку, захватывал голову противника и толкался, за что поплатился двумя штрафными очками.

Тем не менее, даже упавшего в последние годы уровня Роберта хватило, чтобы замучить Евгения ударами в туловище. После 6-го раунда, в котором Хелениус потряс его очередным бодишотом, гигант отказался от продолжения встречи.

Планировалось, что соперником Хелениуса будет Иан Льюисон из Великобритании. Однако Льюисон по неизвестным причинам не смог прибыть в Таллин в назначенное время. В связи с этим в срочном порядке была найдена замена в лице Орлова.