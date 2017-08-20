Сборная Украины выиграла общекомандный зачет турнира братьев Кличко

В Бердичеве молодые боксеры из 13 стран сражались за призы от братьев Кличко

В Бердичеве завершился XIX международный турнир по боксу среди молодежи на призы братьев Кличко. "Рад, что уже 19 лет подряд проходит турнир, который открывает новые имена в боксе. За эти годы в соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 35 стран мира", – отметил Виталий Кличко.

"На этот раз за победу в Бердичеве боролись боксеры 13 стран, – рассказал почетный президент официального фан-клуба братьев Кличко Сергей Алексеев. – Именно в Klitschko Tournament впервые громко заявляли о себе Александр Усик и Василий Ломаченко, Вячеслав Глазков и Евгений Хитров, Сергей Деревянченко и Исмаил Силлах".

Виталий Кличко посмотрел несколько финальных поединков и принял участие в комментировании ряда боев турнира. Мэр Киева также вручил боксерский пояс представителю Грузии Артему Иорданяну, которого эксперты признали лучшим боксером нынешнего турнира. "Это особый приз. Этот пояс – первый шаг и хороший стимул для будущих побед Артема", – добавил Кличко.

Виталий Кличко также отметил, что вместе с братом Владимиром они всегда будут поддерживать проекты, направленные на развитие спорта в Украине. "Самая действенная инвестиция – это инвестиция в наших детей. Очень важно забирать детей из улиц и предоставить им возможность заниматься спортом", – подчеркнул мэр Киева.

Сборная Украины победила в неофициальном общекомандном зачете, завоевав в Бердичеве четыре золотые медали.

Напомним, что Владимир Кличко недавно заявил о завершении карьеры, хотя мог заработать 20 млн фунтов за повторный бой с Джошуа. В последнем поединке в профи 29 апреля украинец уступил британскому бокскру техническим нокаутом в 11-м раунде.

Виталий Кличко свой последний бой провел в сентябре 2012 года, когда в Москве одержал победу техническим нокаутом над Мануэлем Чарром.