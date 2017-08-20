Американец нокаутировал Индонго и собрал все пояса

Американец Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе.

В американском Линкольне Кроуфорд проводил объединительный поединок с представителем Намибии Джулиусом Индонго. Бой завершился очень быстро. Уже в третьем раунде Теренс нанес мощный удар по печени и Индонго не смог продолжить поединок.

Таким образом, Кроуфорд защитил пояса чемпиона по версиям WBC и WBO, а также завоевал титулы чемпиона по версиям IBF и WBA.

Для Теренса – это была 32-я победа в 32 боях (23 нокаутом).

Для Индонго – это первое поражение в карьере при 22-х победах.

Напомним, что в рамках этого вечера бокса украинец Александр Гвоздик нокаутировал Крейга Бейкера.