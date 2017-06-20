Украинский боксер Хижняк вышел в 1/4 финала чемпионата Европы в Харькове

Этой победой наш боксер завоевал лицензию на чемпионат мира

Александр Хижняк, представляющий Украину в весовой категории до 75 кг, успешно прошел стадию 1/8 финала Чемпионата Европы, перебоксировав единогласным судейским решением Бенджамина Уиттакера (Англия).

Бенджамин Уиттакер, обладая преимуществом в антропометрии, попытался удерживать "силовика" Хижняка на дальней дистанции, но не преуспел в этом. Представитель Украины продемонстрировал хорошее умение "резать углы" в погоне за вертким оппонентом, заставив британца принять бой на встречных курсах, где Александр выглядел предпочтительнее.

В итоге, судейским решением Александр Хижняк проходит в четвертьфинал турнира и зарабатывает лицензию на Чемпионат Мира.

В 1/4 финала Александр Хижняк встретится с победителем пары Петр Хамуков (Россия) – Эдин Авдич (Австрия)