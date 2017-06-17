Украинский боксер Рамазан Муслимов дебютировал на чемпионате Европы с победы

17 Июня 2017, 22:25

Следующим соперником украинца станет ирландец Дэррен О’Нилл

Украинский боксер Рамазан Муслимов дебютировал на чемпионате Европы с победы

Дебютант сборной Украины на крупных международных стартах во взрослом боксе Рамазан Муслимов успешно начал чемпионат Европы, одержав непростую победу в зрелищном поединке с опытным поляком Игорем Якубовски.

После не очень богатого на события первого раунда, во втором Муслимову удалось от души приложиться в голову поляка слева, и тот отправился в нокдаун. Ринувшись добивать основательно потрясенного Якубовски, Рамазан еще раз уронил его на настил, и рефери во второй раз открыл счет.

Несмотря на это, Игор сумел выстоять, а в третьем раунде и вернуть украинцу часть долга, несколько раз мощно попадая по вымотавшемуся хозяину ринга. Муслимов проявил характер и боксировал на встречных курсах, в итоге добившись победы большинством голосов судей.

Следующим соперником украинца станет ирландец Дэррен О’Нилл, прошедший 1/16 финала без боя. Поединок состоится 20 июня.
бокс, чемпионат Европы по боксу, Рамазан Муслимов

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Источник:

vringe.com

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