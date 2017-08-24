Украину на Чемпионате мира по боксу представят восемь боксеров

Сегодня, 10:02

Наша сборная уже прибыла в Гамбург, где 25 числа стартует мировое первенство

Украинская сборная уже в Германии. Фото ФБУ
Украинская сборная уже в Германии. Фото ФБУ

Национальная сборная Украины по боксу успешно досталась Германии, а именно города Гамбург, где уже через несколько дней начнет выступления на главном боксерском старте года – Чемпионате мира по боксу среди мужчин-2017.

"Сейчас мы уже находимся в Гамбурге, где успели пройти процедуру аккредитации и вместе с другими сборными ожидаем официальную церемонию жеребьевки, а уже на следующий день начнем выступления на Чемпионате мира. В общем организаторами соревнований созданы хорошие условия для проживания и тренировок. Питание также на должном уровне", – отметил главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский. – "Мне сложно сказать, каких результатов ожидать на Чемпионате мира, потому что команда у нас молодая, этим составом мы впервые выступим на соревнованиях такого уровня. Однако, хочу отметить, что я полностью уверен в наших парнях и убежден в том, что они сделают все для победы. Если мы будем показывать как минимум тот уровень бокса, который был в Харькове, то все будет хорошо. Перед Чемпионатом Европы я говорил, что у нас есть 6-7 боевых единиц, способных показать результат и мы получили 6 медалей. Сейчас я вижу, что у нас есть 3-5 боксеров способных показать себя на мировом уровне".

Согласно регламенту нынешнего Чемпионата мира, официальная церемония жеребьевки состоится 24 августа в 16:30.

Стартовые поединки Чемпионата мира пройдут 25 августа. В рамках первого дня мирового первенства на ринге мы увидим поединки в следующих весовых категориях: 49, 56, 64, 75 и 91 кг. Стоит отметить, что кроме веса 64 кг во всех последующих сборная Украины представлена участниками. Поединки дневной программы соревнований начнутся в 15:00.

Напомним, всего сборная Украины на Чемпионате мира представлена в восьми весовых категориях, а именно:

Весовая категория 49 кг – Назар Куротчин

Весовая категория 52 кг – Дмитрий Замотаев

Весовая категория 56 кг – Николай Буценко

Весовая категория 60 кг – Юрий Шестак

Весовая категория 69 кг – Евгений Барабанов

Весовая категория 75 кг – Александр Хижняк

Весовая категория 91 кг – Рамазан Муслимов

Весовая категория +91 кг – Виктор Выхрист

Напомним, на прошедшем в Харькове Чемпионате Европы Юрий ШестакАлександр Хижняк и Виктор Выхрист завоевали золотые медали, Николай Буценко довольствовался "серебром", а Дмитрию Замотаеву и Евгению Барабанову досталась "бронза".
бокс, Николай Буценко, Дмитрий Замотаев, Александр Хижняк, Виктор Выхрист, Назар Куротчин, Юрий Шестак, Евгений Барабанов, Рамазан Муслимов, чемпионат мира по боксу

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Источник:

Федерация бокса Украины

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