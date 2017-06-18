Уорд вел на судейских карточках на момент остановки боя против Ковалева

Вчера, 09:36

Двое судей отдали предпочтение американцу, один считал, что выигрывает россиянин

Андре Уорд победил Сергея Ковалева техническим нокаутом. Фото AFP
Андре Уорд победил Сергея Ковалева техническим нокаутом. Фото AFP

Чемпион мира по версии WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Андре Уорд вел на в счете на судейских записках в бою с россиянином Сергеем Ковалевым.

Судьи Дэйв Моррети и Гленн Фельдман после семи раундов отдали преимущество Уорду в одно очко: 67:66. По мнению третьего судьи Стива Вайсфельда впереди был Ковалев: 68:65.

Напомним, что бой завершился в восьмом раунде. Уорд нанес Ковалеву ряд ударов ниже пояса, после чего рефери остановил поединок и засчитал 34-летнему россиянину поражение.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

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бокс, Андре Уорд, Сергей Ковалев

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Источник:

Советский спорт

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