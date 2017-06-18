Уорд вел на судейских карточках на момент остановки боя против Ковалева
Двое судей отдали предпочтение американцу, один считал, что выигрывает россиянин
Чемпион мира по версии WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Андре Уорд вел на в счете на судейских записках в бою с россиянином Сергеем Ковалевым.
Судьи Дэйв Моррети и Гленн Фельдман после семи раундов отдали преимущество Уорду в одно очко: 67:66. По мнению третьего судьи Стива Вайсфельда впереди был Ковалев: 68:65.
Напомним, что бой завершился в восьмом раунде. Уорд нанес Ковалеву ряд ударов ниже пояса, после чего рефери остановил поединок и засчитал 34-летнему россиянину поражение.
В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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