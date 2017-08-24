В Лас-Вегасе представили бриллиантовой пояс для боя Мейвезер – Макгрегор
Для изготовления пояса использовали 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов
Опубликовано видео с презентации украшенного 3360 бриллиантами и полутора килограммами золота пояса, который будет вручен победителю боя между американским боксером Флойдом Мейвезером и ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.
Пояс был представлен Всемирным боксерским советом (WBC). Он украшен также 600 сапфирами и 160 изумрудами, кроме того, при его изготовлении использовалась крокодиловая кожа.
Бой Мейвезер – Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе. Боксеры будут использовать более жесткие перчатки, чем принято для этого веса.
Боксеры уже прибыли в Лас-Вегас, где их встречала толпа поклонников. Интересно, что Владимир Кличко ранее заявил, что Макгрегор по стилю напоминает ему брата Виталия, а Леннокс Льюис и вовсе назвал этот бой фарсом.
The "Money" Belt!— UFC (@ufc) 23 августа 2017 г.
The winner of #MayweatherMcGregor will receive this belt on Saturday! pic.twitter.com/NU9bPD5oVP
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