В Лас-Вегасе представили бриллиантовой пояс для боя Мейвезер – Макгрегор

Сегодня, 19:15

Для изготовления пояса использовали 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов

Влойд Мейвезер и Конор Макгрегор. Фото AFP
Влойд Мейвезер и Конор Макгрегор. Фото AFP

Опубликовано видео с презентации украшенного 3360 бриллиантами и полутора килограммами золота пояса, который будет вручен победителю боя между американским боксером Флойдом Мейвезером и ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

Пояс был представлен Всемирным боксерским советом (WBC). Он украшен также 600 сапфирами и 160 изумрудами, кроме того, при его изготовлении использовалась крокодиловая кожа.

Бой Мейвезер – Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе. Боксеры будут использовать более жесткие перчатки, чем принято для этого веса.

Боксеры уже прибыли в Лас-Вегас, где их встречала толпа поклонников. Интересно, что Владимир Кличко ранее заявил, что Макгрегор по стилю напоминает ему брата Виталия, а Леннокс Льюис и вовсе назвал этот бой фарсом.
бокс, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор

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Источник:

Р-спорт

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