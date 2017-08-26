Василий Ломаченко дал прогноз на бой Мейвезер – Макгрегор

Сегодня, 20:44

Украинский боксер считает, что в "цирковом шоу" победит "тот, кто всю жизнь занимался боксом" – Флойд Мейвезер

Мейвезер vs Макгрегор. &quot;Это цирковое шоу&quot;, - считает Ломаченко. Фото AFP
Мейвезер vs Макгрегор. "Это цирковое шоу", - считает Ломаченко. Фото AFP

Чемпион мира по боксу в двух весовых категориях украинец Василий Ломаченко поделился своими ожиданиями по поводу предстоящего супербоя Мейвезер – Макгрегор.

"Это шоу. Его нельзя назвать спортивным событием. Для меня это – цирковое шоу. Спектакль. На него интересно пойти. Если бы я там был, то пошел бы на бой сто процентов. Интересно же посмотреть. По поводу результата… Ну, здесь все понятно. Я ставлю на человека, который всю жизнь занимался боксом", – заявил Ломаченко.

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Напомним, что на кону поединка Мейвезер – Макгрегор, который пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе, будет стоять уникальный пояс, для изготовления которого использовали 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов.

Ранее чемпион WBA, IBO, IBF и WBC Геннадий Головкин призвал не тратить деньги на платный просмотр поединка Мейвезер – Макгрегор.
Василий Ломаченко, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, Мейвезер-Макгрегор

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Источник:

boxing-mma.com

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