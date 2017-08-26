Василий Ломаченко дал прогноз на бой Мейвезер – Макгрегор

Украинский боксер считает, что в "цирковом шоу" победит "тот, кто всю жизнь занимался боксом" – Флойд Мейвезер

Чемпион мира по боксу в двух весовых категориях украинец Василий Ломаченко поделился своими ожиданиями по поводу предстоящего супербоя Мейвезер – Макгрегор.

"Это шоу. Его нельзя назвать спортивным событием. Для меня это – цирковое шоу. Спектакль. На него интересно пойти. Если бы я там был, то пошел бы на бой сто процентов. Интересно же посмотреть. По поводу результата… Ну, здесь все понятно. Я ставлю на человека, который всю жизнь занимался боксом", – заявил Ломаченко.

Напомним, что на кону поединка Мейвезер – Макгрегор, который пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе, будет стоять уникальный пояс, для изготовления которого использовали 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов.

Ранее чемпион WBA, IBO, IBF и WBC Геннадий Головкин призвал не тратить деньги на платный просмотр поединка Мейвезер – Макгрегор.