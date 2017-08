Владимир Кличко похвалил Макгрегора за дисциплину и хорошие "боксерские навыки"

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор показал хорошие боксерские навыки в бою с Флойдом Мейвезером, заявил экс-чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко.

Мейвезер в субботу в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом Макгрегора в десятом раунде. Для ирландца это был первый профессиональный боксерский бой.

"Мейвезер сделал это – 50 побед в 50 боях. Макгрегор был дисциплинирован в дебютном бою и показал хорошие боксерские навыки", – написал Кличко в своем микроблоге в Twitter.

How ever, take it, or leave it 50-0 @FloydMayweather made it! @TheNotoriousMMA was disciplined in his debut and showed good boxing skills.