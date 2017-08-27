Владимир Кличко похвалил Макгрегора за дисциплину и хорошие "боксерские навыки"

Сегодня, 11:48

Украинский боксер прокомментировал поединок Мейвзер – Макгрегор

Конор Макгрегор хорошо смотрелся первые три раунда в поединке с Мейвезером. Фото AFP
Конор Макгрегор хорошо смотрелся первые три раунда в поединке с Мейвезером. Фото AFP

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор показал хорошие боксерские навыки в бою с Флойдом Мейвезером, заявил экс-чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко.

Мейвезер в субботу в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом Макгрегора в десятом раунде. Для ирландца это был первый профессиональный боксерский бой.

"Мейвезер сделал это – 50 побед в 50 боях. Макгрегор был дисциплинирован в дебютном бою и показал хорошие боксерские навыки", – написал Кличко в своем микроблоге в Twitter.

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Мейвезер после победы над Макгрегором побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Ирландец после боя заявил, что продолжит карьеру в смешанных единоборствах, а на пресс-конференции появился с бутылкой виски.

Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей, но зато поединок побил рекорд платных трансляций. На момент остановки боя на записках всех трех судей с большим отрывом лидировал Флойд Мейвезер.
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Источники:

Сегодня|Спорт, Twitter

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